"EKONOMİK BEDEL ÖDERLER"

Türkiye'yi vazgeçmemesi durumunda ekonomik bedel ödemek ile tehdit eden Miçotakis, "Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder." dedi.