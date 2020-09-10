Karantina kurallarına uymayanlar için flaş karar! Artık yurtlara yerleştirilecekler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken isimlerin sık sık karantinadan kaçarak halkın içerisinde tehlike saçtıklarının görülmesinin ardından yeni bir tedbir alındı.

KARANTİNAYA UYMAYANLAR YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

KALAN SÜRELERİNİ YURTTA TAMAMLAYACAKLAR

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk edenÿkoronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.ÿ

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.