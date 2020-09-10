Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre uygulanan sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanıp uygulamayacağı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Vatandaşlar özellikle yapılan son açıklamaları yakından takip ederken 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu konuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından resmi bir açıklama yapılmadı.