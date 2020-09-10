Daha sonra Şehit Tuğgeneral Erdoğan için il müftüsü tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Sezgin Erdoğan'ın cenazesi askerlerin omzunda musalladan alındı. Bakan Akar ve Komutanlar da cenazeye omuz verdi. Tuğgeneral Erdoğan'ın defnedilmesi sırasında tören mangası tarafından saygı atışı da yapıldı.

Törenin sonunda Bakan Akar, Sezgin Erdoğan'ın eşi ile annesine, öperek Türk bayrağını verdi. Sezgin Erdoğan'ın vatanı, bayrağı ve milleti için kahramanca görev yaptığını belirten Akar, bayrağı yine öperek teslim etti. Anne Esma ve eşi Emine Erdoğan da Türk bayraklarını öperek teslim aldı.

SİYASİLER VE VATANDAŞLAR DA KATILDI

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile diğer protokol üyeleri, Şehit Erdoğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

1 Ocak 1969'da İstanbul'da doğan Sezgin Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 47'nci Komando Tugay Komutanlığına atanmıştı.