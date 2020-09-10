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    • 10.09.2020 21:19
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    Başkanı 'in aracına

    'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Başkanı 'in aracına . O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Kent Konseyi Başkanı'nın aracına tren çarptı

    , geçen günlerde, Çaydamar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Başkanı 'e ait araç, hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Bu sırada trenin çarptığı araç savrulurken, kazada şans eseri Yesari Sezgin yara almadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sezgin önünde duran minibüsün yolcu indirdiğini düşünerek yanından geçtiğini ve treni fark etmediğini belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu. Dalgınlıkla meydana gelen bir kaza" dedi.

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