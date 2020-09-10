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    • 11.09.2020 05:20
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    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

    ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobildeki 4 kişi aracı terk edip ara sokaklarda kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Otomobilde inceleme yapan polis herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aracın sürücüsü Ş. olduğu tespit edildi. İbrahim Ş. ile birlikte yanında bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

    Dur ihtarına uymadı kovalamaca sonucu yakalandı

    'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobildeki 4 kişi aracı terk edip ara sokaklarda kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 HS 793 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Bir süre polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi aracı Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 606 sokakta terk etti. Aracı terk eden şüpheliler ara sokaklarda izini kaybettirmek istedi. Ancak polis görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda kaçan 4 şüpheliyi ara sokaklarda yakaladı.

    Otomobilde inceleme yapan polis herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aracın sürücüsü Ş. olduğu tespit edildi. İbrahim Ş. ile birlikte yanında bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

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