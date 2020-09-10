2020-2021 eğitim dönemi için üniversite kazanan öğrenciler KYK yurt, burs ve kredi başvuruları hakkında detayları merak etmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.