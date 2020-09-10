YLSY başvuru ücreti ne kadar? 2020 YLSY başvuru nasıl yapılır? Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin başvurduğu YLSY için başvurular başladı. Aday öğrenciler 18 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek. 2020 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecek. Peki, YLSY başvuru nasıl yapılır? 2020 YLSY başvuru ücreti ne kadar?

YLSY BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.