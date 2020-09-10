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    • 10.09.2020 19:37
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    11 Eylül Cuma HAVA DURUMU! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! ?

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklarında düşüş yaşandığı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, ? İşte 11 Eylül Cuma Türkiye geneli ve bölge bölge hava durumu raporu

    takvim.com.tr
    Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Sonbaharın gelmesi ve bazı illerde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hava durumları merak konusu oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

    METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Ülke genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BURSA 18°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 17°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 17°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 13°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 17°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 21°C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAMSUN 22°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 13°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 10°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 11°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 26°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel 11 Eylül Cuma HAVA DURUMU! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?
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