Pandemi sebebiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi uzaktan eğitime geçme kararı aldılar. Dün de ODTÜ, Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi uzaktan eğitim kararı almıştı. Böylece uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda COVID-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldü belirtildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."

UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALAN ÜNİVERSİTELER

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni dönemde eğitimin uzktan yapılmasına karar verdi. Rektör Handan İnci alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre:

1. Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır.

2. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.

3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir.

4. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır."

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimi uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi. Durmuş, alınan karara ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya gelmektir."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VERECEK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini bildirdi.

Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Uygulamalı eğitimler ertelenecek

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği dile getirilerek, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."