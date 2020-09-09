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    • 09.09.2020 13:35
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    Son dakika: 'ta silah ve operasyonu! 4 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... ’ta düzenlenen, çok sayıda silah ve ın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı.

    Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu!

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül'de, silah ve , madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca mermisi, 164 av tüfeği fişeği, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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