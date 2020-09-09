Üniversitelerin açılma tarihi, yeni kayıt yaptıran ve eğitimlerini ara sınıflarda sürdüren öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerden akademik takvimlerini 1 Ekim'de açılacak şekilde hazırlamasını talep etti. Sağlık Bakanlığı güz döneminde derslerin uzaktan (online) imkanlarla yapılmasını tavsiye etti. Peki üniversitelerin 1 Ekim'de açılması ertelenecek mi? Tavsiye kararından sonra birçok üniversite ilk dönemi uzaktan eğitim imkanlarıyla yapılacağını duyurdu. İşte 2020 yılında üniversitelerin açılma tarihi ve Yükseköğretim Kurumlarında yaşanan son gelişmeler...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın devamında kampüslerdeki öğrenci sayısının düşürülmesi amacıyla üniversitelere karar alma sürecinde imkan tanıdıklarının altını çizen Saraç, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara üniversitelerin ilgili kurullarının karar vereceğini belirtti.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YÖK'E ÇAĞRI!
Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kuruluna gönderilen görüş yazısında üniversitelerde 2020-2021 eğitim yılında ilk (güz) döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelemesi önerisinde bulundu. Bu önerinin ardından YÖK tarafından üniversite rektörlüklerine 2020-2021 eğitim yılı sürecine dair yazı yazı gönderildi. İşte gönderilen yazıdan öne çıkanlar;
" '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir.
HANGİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM VERİLECEK?
Vaka sayısındaki artış ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda birçok üniversite eğitimin uzaktan olarak devam etmesi kararı aldı. İşte 2020-2021 eğitim yılında uzaktan eğitim verilecek üniversiteler;
"Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir."
Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Üniversitesi'nden (Eskişehir) yapılan açıklamada, 2020-2021 Güz Dönemi'nde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüleceğine ve pandeminin seyrine göre eğitim-öğretim metotlarında değişiklik yapılabileceğine yer verildi.
Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; Değerlendirmeler sonucunda 2020-21 Akademik Yılı Güz Döneminde sağlık alanında yüz yüze uygulama gerektiren (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO) birimlerdışındaki tüm birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN uygulanmasına karar verilmiştir.
Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Tüm dünyada, ülkemizde ve özellikle ilimizde yaşanan Covid 19 pandemisi nedeniyle Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında eğitim–öğretim veren birimlerimizde, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin, 5 Ekim'den itibaren yüzde 100 uzaktan yapılması;
Sağlık alanında eğitim–öğretim veren birimlerimizde 2020 – 2021 eğitim-öğretim güz yarıyılı için 5 Ekim'den itibaren teorik eğitimlerin yüzde 100 uzaktan eğitim ile, pratik eğitimlerin ise mümkün olduğunca uzaktan öğretim ile yapılması önerilmekle birlikte nihai kararın ilgili birimlerce alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri uzaktan eğitim verecek.