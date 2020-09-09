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    • 09.09.2020 13:56
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    Gökyüzünde dengeler değişiyor: 5A yıl sonunda tarafından uzaya gönderilecek

    Başkanı Ali Taha Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek 5A uydusunun yıl sonunda tarafından uzaya gönderileceğini" bildirdi.

    Türksat 5A, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek

    Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, 'nin en önemli uydu işletmecisi olan AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi.

    Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek." dedi.

    Koç, Türksat 5A uydusunun Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacağını ifade ederek, "Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı. Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül'de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek." diye konuştu.



    Başkan Erdoğan, 2017 yılında Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

    Koç, 25 Ağustos'ta ilkinin sorulduğu 10 soruluk seride Türksat ve Göktürk uydularına dair bilgilendirici soru ve cevap videoları yayınlandığını dile getirdi.

    Her soru için 24 saatlik bir cevap süresi verildiğini anlatan Koç, cevapların ilgi çekici animasyon filmlerle açıklandığını belirtti.

    Yarışmayla özellikle teknik konulara merakı olan kullanıcıların ilgilendiğini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

    "Sorulara gelen cevaplar incelendiğinde ise yarışmanın amacına ulaştığı da görünüyor. Pek çok kullanıcı cevabın dışında konuyla ilgili araştırdıkları bilgileri sorunun altına bırakıyor ve diğer kullanıcılara da fayda sağlıyor."



    10 AYDA TEMİZLEDİLER
    Türkiye uzaya uydu gönderirken, seçim çalışmalarından bu yana dilinden israfı düşürmeyen CHP'li belediyeler, halka hizmet yapmak yerine elindeki insan gücünü heykel temizlemeye ayırıyor.

    ÇALIŞMALAR KASIMDA BAŞLAMIŞTI! 10 AYDA BİTTİ
    Uzun süredir temizlenmeyi ve restore edilmeyi bekleyen anıt için CHP'li İBB ekipleri, kasım ayından bu yana çalışmalar yapıyordu. 10 ayda heykel üzerindeki atık, pislik ve lekeler ancak Ağustos ayının sonunda temizlendi.

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