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    • 09.09.2020 08:52
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    : 14 milyon 169 bin 150 bitkisi ele geçirildi

    , ; Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

    İçişleri duyurdu! Hepsi ele geçirildi

    , ; Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11.525 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi" denildi.

    Ayrıca Operasyonda, madde ile suçüstü yakalanan 3 şüphelinin şahıs tutuklandığını açıkladı.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı: 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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