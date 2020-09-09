Mihriye Teyzenin Yunan vakfına satmadığı evine Türk bayrağı astı

Manisa Akhisar'da Mihriye Yalazı'nın (85), Yunan armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın 3 milyon euro'luk teklifine rağmen satmadığı evine Türk Bayrağı asıldı. Komşularının gurur duyduğu Mihriye Yalazı, "Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam" dedi. Toplam 26.4 milyon lirayı, elinin tersiyle itti.
Yunan armatör Onassis'in doğduğu koruma altındaki 3 katlı evi, 1972'de işadamı Cemal Yalazı satın aldı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Yalazı'nın üzerine yaptırdı.
Yunan armatör Onassis'in doğduğu koruma altındaki 3 katlı evi, 1972'de işadamı Cemal Yalazı satın aldı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Yalazı'nın üzerine yaptırdı.