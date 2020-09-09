Mihriye Teyzenin Yunan vakfına satmadığı evine Türk bayrağı astı

Akhisar'da, Yunanarmatörün adına kurulan OnassisVakfı'nın 3 milyon euro'lukteklifine rağmen satmadığı evineTürk Bayrağı asıldı. Komşularınıngurur duyduğu Mihriye Yalazı,"Ben bu eve Yunan bayrağıastırmam" dedi.elinin tersiyle itti.Yunan armatör Onassis'in doğduğu koruma altındaki 3 katlı evi, 1972'de işadamı Cemal Yalazı satın aldı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Yalazı'nın üzerine yaptırdı.