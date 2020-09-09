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    • 10.09.2020 05:12
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    'nda geçen yıl da 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

    'nda geçen yıl Mart ayında çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

    Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

    'nda geçen yıl Mart ayında çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.



    Yangın saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

    İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

    DAHA ÖNCE YANAN BİNADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
    Geçen sene Mart ayında aynı binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

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