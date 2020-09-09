Olay, Demirkapı Mahallesi'nde 1735'inci Sokak'ta akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, 1735'in Sokak'ta buluşmak için sözleşti. Sokak üzerinde bekleyen tarafla, otomobille yanlarına gelen kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada açılan ateş sonucunda, otomobil sürücüsü 20 yaşındaki M.A.K. yaralanırken yanında bulunan arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu. 2 kişi otomobille kaçarken bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Diğer gruptaki kişiler de yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı M.A.K.(20), hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.