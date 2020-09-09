"Dönemsel dostluk kurmasına rağmen Suudi Arabistan, bölgede demokratik, Müslüman ve güçlü bir Türkiye imajından rahatsız oldu. Son yaşanan olayla da bunu daha iyi anladık. Suudi Arabistan'ın suçu resmi olarak kabul etmesi de cinayete dair Türkiye'nin elinde ciddi deliller olmasından kaynaklanıyor."

Suudi Arabistan'ın "şeriat" kanunlarıyla yönetilen bir ülke olduğunu savunduğunu ve yargı sürecinde bunu düşündüğünü belirten Cengiz, "Suudi Arabistan bayrağında yer alan şeriat kılıcını kim için kullanıyor?" diye sordu.

"PARÇALANMIŞ CESEDİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUZ"

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti sürecinde gösterdiği "ciddiyetsizliğin" İslam dünyasına ciddi zarar verdiğini dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan yönetimi, cinayeti gerçekleştirirken yaptığı akılalmaz oyunlarla İslam dünyasının imajını en çok bozan ülke oldu. Dolayısıyla mahkemeden çıkan ceza kararları adil değil. Karar, insanların ülkelerine ve bölgenin geleceğine dair umutsuzluğunu körükledi bir anlamda. Bu kararın kabul edilecek bir tarafı yok. Çıkan karar gerçeklerden uzak ve uluslararası hukuka da aykırı. Şeffaflıkla gerçekleşmemiş bir yargı süreci. Deliller karartılarak kim nasıl ve neye göre yargılandı? Cemal'in parçalanmış cesedinin nerede olduğunu bile bilmiyoruz."