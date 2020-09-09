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    • 09.09.2020 23:14
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    Bayraktar AKINCI 'nda Kritik Tasarım onayını aldı

    T3 Başkanı ve Başkanı , Bayraktar Akıncı 'nın tasarım onayının alındığını hesabı Twitter üzerinden açıkladı. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, 'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın. Semalarımızda Hür ve Özgür!" dedi.

    T3 Başkanı ve Başkanı , Bayraktar Akıncı 'nın tasarım onayının alındığını hesabı Twitter üzerinden açıkladı.

    Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, 'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın. Semalarımızda Hür ve Özgür!" dedi.

    AKINCI TİHA SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ ALACAK
    AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacakABONE OLYerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor. AKINCI TİHA, faydalı yük operatörünün insan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebilecek.

    1.350 KG FAYDALI YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP
    Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi sistemi olarak dikkat çekiyor.

    Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 , 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek.

    Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

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    Haberler Güncel Bayraktar AKINCI Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı
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