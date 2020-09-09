Cep telefonlarındaki mavi tehlikeye karşı kritik uyarı! Aileler dikkat

Bu tür oyunların sonunun genelde ölüm ile sonuçlandığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, şunları söyledi: "Dünyada maalesef son zamanlara sıkça karşılaştığımız çocuk ve ergenler üzerinde en büyük manipülatör eylemlerden bir tanesi bu siber korsanların ortaya koyduğu, geliştirdiği oyun türlerine bağlı olarak, ölümler, intiharlar başka türlü kendine zarar verme gibi şiddet olaylar gerçekleşmektedir. Mavi balina ve mavi bebek kavramındaki mavi olgusu neden mavi sorusu aklımıza geliyor?

Daha çok uhrevi hayatı ifade eden Hristiyan kültüründe belli anlamı olan ve tüm sanat eserlerinde Orta Çağ'dan günümüze ulaşacak şekilde hatta ve hatta bazı Hristiyan ülkelerinin bayraklarında yoğun bir şekilde maviyi kullanmaları bunun özellikle Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın sürekli mavi giydiği şeklinde ve mavinin aynı zamanda sonsuzluğu ifade etmesi, gökyüzünün, denizin, yani uhrevi, güvenilir, sakinliği, dinginliği yeni bir hayatı, yeni bir başlangıcı ifade etmesidir. Bir anlamda da yalnızlığı ifade etmesi dolayısıyla mavi balina ve mavi bebek daha çok aile içinde, bazı dinsel inançlara bağlı olarak metafizik ötesi algıların yaşatıldığı, söylemlerin geliştirildiği ortamlarda yeşeriyor. Çünkü olağanüstü güçlere inanılan durumlarda bir merak duygusu oluşturuyor."