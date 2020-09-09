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    • 09.09.2020 23:17
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    , ’in düşman işgalinden kurtulmasının yıl dönümünde gösteri yaptı

    'in nun 98'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Milli ’ndan yapılan paylaşımda, ’ün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle mini bir gösteri yaptığı, selamlama ve saygı uçuşunu icra ettiği kaydedildi.

    Yunan işgali altında olan İzmir'in düşmanın işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

    MSB, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan SOLOTÜRK, İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti." paylaşımıyla gökyüzüdeki yıldızlarımızın o anlarının videosunu paylaştı.

    İşte o paylaşım:
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