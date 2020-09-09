MSB, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan SOLOTÜRK, İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti." paylaşımıyla gökyüzüdeki yıldızlarımızın o anlarının videosunu paylaştı.

İşte o paylaşım: