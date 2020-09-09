Yunan işgali altında olan İzmir'in düşmanın işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.
MSB, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan SOLOTÜRK, İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti." paylaşımıyla gökyüzüdeki yıldızlarımızın o anlarının videosunu paylaştı.
İşte o paylaşım:
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan #SOLOTÜRK, #İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/gt4z2ynj0E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2020