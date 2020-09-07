



Erken çocukluk döneminden itibaren belirti veren, ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD), önce bacak ve kolları etkiliyor. Çocuklar 10'lu yaşlarından itibaren tekerlekli sandalye ile taşınıyor, giderek solunum ve kalp kası da zayıflıyor. Hastalık, 20'li yaşlarda yaşamı tehdit ediyor.