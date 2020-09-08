Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmen alan değişikliği atama takvimi!

Öğretmen alan değişikliği atama takvimi! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? Tercih başvurularının alınması ve onaylanması işlemiyle ilgili takvim duyuruldu. Peki, öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? İşte alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin merak ettiği takvim!

ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA BAŞVURULARI

Takvime göre, adayların ön başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihinde sistem üzerinden alınacak. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Onaylanması veya Reddedilmesi işlemi de yine bu tarihlerde gerçekleşecek.