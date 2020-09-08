Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? Öğretmen alan değişikliği atama takvimi!

Öğretmen alan değişikliği atama takvimi! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? Tercih başvurularının alınması ve onaylanması işlemiyle ilgili takvim duyuruldu. Peki, öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman? İşte alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin merak ettiği takvim!
ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA BAŞVURULARI
Takvime göre, adayların ön başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihinde sistem üzerinden alınacak. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Onaylanması veya Reddedilmesi işlemi de yine bu tarihlerde gerçekleşecek.
ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI
Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması işlemi 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Atamalar 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri 22 Ocak 2021- 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresine girerek, TC Kimlik Numaralarını ve şifrelerini girerek e-devlet girişi yapabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.