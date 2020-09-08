2020 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği yattı mı? Eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı ve ne kadar alınacağı merak ediliyor. Okullara dönüş yapan öğretmenlerin en çok merak ettiği konu eğitim ödeneği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. Öğretmenlerin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneğinin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı.