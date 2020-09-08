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    • 08.09.2020 13:15
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    Valiliği'nden flaş açıklama: 47 gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

    Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: 47 gözaltı kararı

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişim dinlemesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri sonucunda şüphelilerin "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.

    Haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 37'sinin yakalandığı aktarılan açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ettiği kaydedildi.

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