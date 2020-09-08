Karadeniz’de PKK alarmı! Evde erzak bırakmayın

Operasyonlarda terörist grubun sözde Karadeniz sorumlusu ve yöneticilerinin de aralarında olduğu, 2'si 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'si gri kategoride olan teröristlerden olduğu belirlendi. Bölgede 30'a yakın sığınak, silah ve erzak deposu da bulunarak imha edildi.