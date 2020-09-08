Kutup girdabı nedir? ABD'de etkili olan kutup girdabı nedeniyle yalnızca bir gün önce 30-35 °C seviyesinde olan yaz sıcaklarının yerini 1-3 °C'lık kış soğuklarına bıraktı. Montana ve Colorado eyaletlerinde kar yağışına tanıklık edildi. Meteoroloji meraklıları bu tarihi doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti. Peki, kutup girdabı nedir? Kutup girdabı neden olur?

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Düşüş sonrası iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandıDünya yaz mevsimini yaşarken, ABD'de meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu. ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.