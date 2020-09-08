Kutup girdabı nedir? ABD'de etkili olan kutup girdabı nedeniyle yalnızca bir gün önce 30-35 °C seviyesinde olan yaz sıcaklarının yerini 1-3 °C'lık kış soğuklarına bıraktı. Montana ve Colorado eyaletlerinde kar yağışına tanıklık edildi. Meteoroloji meraklıları bu tarihi doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti. Peki, kutup girdabı nedir? Kutup girdabı neden olur?
KAR YAĞIŞI BAŞLADI
ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Düşüş sonrası iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandıDünya yaz mevsimini yaşarken, ABD'de meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu. ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.
KUTUP GİRDABI NEDİR?
Alçak basınç sistemi ise güney ve kuzey yarım kürelerde farklı hareketlere sahiptir. Kuzey yarım kürede saat yönünün tam tersi hareket eden bu sistem, güney yarım kürede ise saat yönünde döner.
Kış mevsiminde Güneş ışınlarının kuzey kutbuna gelme açısı düşer. Bununla birlikte sıcaklık farkları daha yukardaki ve aşağıdaki enlemler arasında oluşur. Bu farklar ise rüzgarı hareket ettirerek girdapların oluşmasına sebep olur.
Kutup girdabı, stratosfer tabakasında meydana gelir. Yeryüzünden yaklaşık 32 kilometre yukarıda olan bu düşük basınç, troposfere düşer ve hava sıcaklıklarını etkilemeye başlar.
Tıpkı kuzeyde olduğu gibi, güney yarım kürede de bu girdaplar görülür. Kış aylarında kuvvetlenen girdaplar arasındaki ilk fark yukarıda da belirttiğimiz gibi, dönüş yönleridir. Bir diğer fark ise, güney yarım küre çevresinde kara parçalarının daha az bulunması ve bu sebeple girdabın stabil olmasıdır.
Özellikle kış aylarında Amerika, Kanada gibi ülkelerde kutup girdabı görülmesi de bu sebeplerden dolayı meydana geliyor.
Meteorologlar tarafından 100 yılı aşkın zamandır bilinen ancak, 2014 yılında Amerika'da sık sık yaşanan girdaplar sebebiyle popülerleşen kutup girdabının, ilerleyen yıllarda etkisini daha da arttıracağı düşünülüyor.