Falafel nedir, nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef falafel tarifi!

Yapılışı:

Haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklayıp yıkanmış maydanoz rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır.

Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur.

1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır.

Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır. Afiyet olsun.

Not: Lavaş ekmeğin arasında yeşillik ve turşu ile servis edilmesi tavsiye edilir.



FALAFEL KÖFTE HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Falafel sofralarımıza Lübnan Mutfağından gelmiş bir yemek olduğu için hakkında merak edilen çok şey var. İlk olarak ise falafel neyden yapılır? sorusuna bu tarifimizle yanıt vermiş olduk. Falafelin ana malzemesi nohut.

Falafel, köfte olarak porsiyon tabaklarda sunulacağı gibi lavaş arasında falafel dürüm olarak da yenebilir.

Falafel yanına köfteye yakışan bir çok sos konulabilir, tamamen damak zevkinize kalmış bir konu ama orijinal falafel sosu tahin ile yapılır.

Falafel vejeteryanlar için tam bir protein deposu, lezzetli bir yemektir. Deneyeceklere afiyet olsun.



