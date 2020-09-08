



'METRO İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Başkan Karslıoğlu, inşaat sektörünün 250 sektörü arkasından getiren lokomotif bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Köprümüz inşaata başladığı zaman Adana ekonomisine A'dan Z'ye istihdam olarak da büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ikinci büyük köprüsünü Adana'mıza sağlayacak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Maliye Bakanımıza, Adana milletvekillerimize, mülki idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sadece Adana için değil, tüm Türkiye için de örnek olacak bir projedir. Çukurova'da buna benzer projelerin devamını getirmek gerekiyor. Diğer illerimiz de aynı projeden devam edebilirler. Aynı zamanda da belki Adana'mızın metrosu için de önemli bir örnek olur. Cumhurbaşkanımızdan metro için destek bekliyoruz inşallah" diye konuştu.



AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Umut ise köprünün tamamlanmasıyla Adana trafiğinin rahatlayacağını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.