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    • 08.09.2020 09:25
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    Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Yine aynı manzara...

    Başkan Erdoğan toplu taşımada alınmayacağını açıkladı. 'da sabah saatlerinde ve lerde vatandaşların ayakta ve kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

    Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Yine aynı manzara...

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan , toplu taşımada alınmayacağını açıkladı.

    Sabah saatlerinde 'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.



    Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve ler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

    KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM

    Küçükçekmece'de minibüslerde yine aynı görüntüler kaydedildi. Oturan yolcuların haricinde ayakta gidenler nedeniyle bazı minibüslerin kapıları zor kapandı. Sosyal mesafesiz yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.

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