Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli, evli iki akademisyen arasındaki aşk yargıya taşındı. Ö.G.H. çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç.'nin 2 yıl boyunca cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. H.S.Ç., "Unvanımı kullanarak akademik yükselme planı yapmış" diye kendisini savundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. Rektörlük'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir."