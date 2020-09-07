



Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.



İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in o paylaşımı;

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı.



Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü. 🇹🇷🚢 pic.twitter.com/2FE5jNNd5g — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 7, 2020