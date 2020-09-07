Türkiye Sigorta ülkenin savunma sanayideki oyun değiştiriciliğini ekonomi alanına da taşımış oldu.

A Haber canlı yayınına katılan Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Özcan, "Söz konusu şirketlerin sektör paylarına baktığımızda 2019 sonu itibariyle yaklaşık 13'e yakın bir sektör pazarı var. Birleşmenin adından sektör payı yüzde 20'lere yaklaşarak ülkedeki yabancı menşeili sigortaları geçmiş bulunuyor. Bu büyük birleşim büyük pazar payını da beraberinde getirdi. Bu büyük Pazar payının da piyasa yapıcı etkisi olacak. Yurtdışına karşı çok büyük bir güç kazanılacak" ifadelerini kullandı.

6 büyük kurumun birleşmesiyle birlikte Türkiye'deki sigortacılık tarihi merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'NİN SİGORTACILIK TARİHÇESİ!

Türkiye'ye sigortacılık 1872 yılında İngiliz sigorta şirketleri ile geldi. İngilizlerin hemen ardından Fransızlar da 1878 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladılar. Almanya, İtalya, İsviçre derken Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri genişlemeye başladı ancak o tarihlerde sigorta şirketlerinin kuruluşunu ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini öngören kanunların, hatta bu konuya değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen denetimsiz bir biçimde çalışıyorlar, diledikleri gibi hareket edip, merkezlerinden aldıkları talimatlarla işlem yapıyorlardı. Diledikleri zaman sigorta poliçelerini iptal ediyorlardı.

Bu durum, kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin çalışmasına, sigorta ahlakının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz suistimallerine yol açtı.

İLK YERLİ SİGORTA ŞİRKETİ 1893 YILINDA

Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başladı. Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirdi. 12 Temmuz 1900 tarihinde 43 tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi belirlediler. Bu Türkiye' deki ilk tarifeydi.

Zaman içerisinde yeni kurulan sigorta şirketlerinin sayısı artarken, sigorta taleplerinin aynı ölçüde artmaması, ayrıca prim tahsilatında yaşanan sorunlar dolayısıyla, 1993 yılından itibaren çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 7397 sayılı Kanunda birtakım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyuldu. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta primlerinin tahsili sorununa çözüm getirilmesi amacıyla, primlerin acente cari hesapları üzerinden takibi sistemi yürürlükten aldırılarak, poliçe bazında takip sistemi uygulamaya konuldu.