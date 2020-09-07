Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sigorta'ya ilişkin yaptığı açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.