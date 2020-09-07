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    • 07.09.2020 20:51
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    'tan '' paylaşımı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

    Son dakika haberi... , 'ya ilişkin yaptığı açıklamada bulundu. Albayrak açıklamasında "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

    'ya ilişkin yaptığı açıklamada bulundu.

    Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Türkiye Sigorta' paylaşımı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
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