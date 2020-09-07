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    Son dakika: nı açıkladı

    Son dakika haberi... 7 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz . genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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