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    • 07.09.2020 18:13
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    li , 'ın misafiri oldu

    'de zor şartlar altında hayatını sürdüren ve doğuştan ayak ve kolları olmayan ailesiyle birlikte 'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İçişleri Bakanlığımız ve işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.

    Muhammed bebek Emine Erdoğan'ın misafiri oldu

    'de zor şartlar altında hayatını sürdüren ve doğuştan ayak ve kolları olmayan ailesiyle birlikte 'ı ziyaret etti.

    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.

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