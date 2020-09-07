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    • 07.09.2020 13:23
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    Son dakika: () sonuçlarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve () Başkanı Prof. Dr. , () sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

    DGS sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve () Başkanı Prof. Dr. , Twitter'dan yaptığı açıklamada, "9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine na (2020-) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

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