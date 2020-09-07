Son dakika: Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

Koronavirüs salgınına ilişkin son durum değerlendirmelerinin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulların açılma durumuna dair önemli bir açıklama yaptı. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...
OKULLAR AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları açacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından önemli detaylar...
"İlk orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüzyüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz.
Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir. Salgından en menfi etkilenen sektör şüphesiz turizm oldu."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, okullarda eğitim kademeli olarak 21 Eylül'de başlayacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENECEK Mİ?
Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da (bu hafta) bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.
1. 2. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?
Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:
"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."
BURSLULUK SINAVINA YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.
Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.
İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.