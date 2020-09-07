Son dakika: Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi?

Koronavirüs salgınına ilişkin son durum değerlendirmelerinin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulların açılma durumuna dair önemli bir açıklama yaptı. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...

OKULLAR AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları açacağız." ifadelerini kullandı.