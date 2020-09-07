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    • 07.09.2020 20:08
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    7 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! 7.09.2020 yla bugün...

    7 Eylül çekiliş sonuçları, Şisal Şans tarafından gerçekleştirilen çekilişlerin ardından saat 20.00'de açıklandı. Böylece Şisal Şans tarafından çekilişleri pazartesi günleri saat 20.00'de gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın kazananları belli oldu. Bayilerden loto oynayanlar ise şimdi 7 Eylül nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 7 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte günün kazanan sayıları

    7 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

    7 Eylül On Numara çekiliş sonuçları için gündüz saatlerinden itibaren süregelen bekleyiş son buldu. Şisal Şans tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından liste halinde açıklandı. Bugün kazanan sayıları merak edenler ise arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ağustos tarihinden itibaren Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları akşam saatlerinde merak ediliyor. İşte 7.09.2020 On Numara sonuçları

    7 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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    Haberler Güncel 7 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 7.09.2020 On Numara sonuçlarıyla bugün...
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