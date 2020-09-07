İller arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinden şehirler arası seyahat yasağının olup olmayacağı hakkında detayları araştırıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin son durum değerlendirmelerinin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından herhangi bir karar çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki, şehirler arası yolculuk yasağı var mı? İşte konu hakkında son gelişmeler

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI VAR MI?

Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.