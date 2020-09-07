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    • 07.09.2020 14:11
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    Son dakika: 'ın Sason ve Beşiri ları ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı

    Gelen son dakika haberine göre; 'ın Sason ve Beşiri ları ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı.

    4 kaymakam görevden alındı!

    Sason ı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü soruşturması kapsamında . Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

    ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM

    Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi.

    Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.
    Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı
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