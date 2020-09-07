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    • 07.09.2020 14:05
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    nda a kalkışan kızlar hakkında karar!

    'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası çıktıkları nın çatısında tutuşarak kalkıştıkları dan müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

    Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!

    Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesindeki Süleyman Yançatoral Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda tutuşarak a kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    FARKLI YUVALARA YERLEŞTİRİLDİLER

    Polisin olayla ilgili soruşturma sürerken, intihara kalkışıp ikna edilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

    Öte yandan yurttaki kavgaya kız çocuklarının 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan yargılanacağı da öğrenildi.

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