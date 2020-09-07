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    • 07.09.2020 13:40
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    Son dakika: ’ın sözde emiri ’in korona testi pozitif çıktı!

    ’da düzenlenen operasyonunda yakalanan terör örgütü ’ın sözde emiri ve oğlu ’de yeni tip Korona virüse (Covid-19) rastlanıldı. Cezaevinde testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlilerinin karantinaya alındığı öğrenildi.

    DEAŞ'ın sözde emirinin testi pozitif çıktı!

    Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta aşırı uç radikal terör örgütü 'a yönelik merkezli düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün sözde 'Türkiye emiri' ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı.

    'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenilen sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden, oğlu ile aynı operasyonda tutuklanan DEAŞ üyesi Hüseyin Coşkun'da Covid-19 tespit edildi. Testleri pozitif çıkan DEAŞ üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı kaydedildi.

    Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri deşifre olmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in korona testi pozitif çıktı!
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