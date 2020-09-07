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    • 07.09.2020 14:54
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    Son dakika: 'nın Kaş ilçesinde 33 yakalandı

    Son dakika haberi.. 'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ye giren, ve uyruklu 33 yakalandı.

    Meis Adası'na geçeceklerdi! 33 kişi yakalandı

    Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste; 17'si erkek, 13'ü kadın toplam 30 Afgan ile uyruklu 3 erkek kaçağı yakaladı.

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na geçmek için 'dan yola çıktığı belirlenen ler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderildi.

    Kaçakları Meis Adası'na geçirmek isteyen E.K. ve Ç.C. adlı 2 organizatör de gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalandı
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