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    • 07.09.2020 14:49
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    'da zehir tacirlerine operasyon!

    ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

    Bursa'da zehir tacirlerine operasyon!

    'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

    ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Bu adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen M.B, R.S, H.B. ve A.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diğer zanlılar A.K, H.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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