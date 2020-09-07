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    Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan larla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı

    Son dakika haberi.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme sürecinde de larımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan ve i ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı! Süresi uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Kurumu Tedbirleri kapsamında, "Normalleşme sürecinde de larımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan ve i ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

    İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

    Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan , bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Bakan Selçuk bu kapsamda, daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.

    Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

    Öte yandan, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
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