Sivas'ta korkunç kaza! 1'i ağır 6 yaralı

Kazada araçlar içerisinde bulunan S.K., S.K., D.K., S.K., Ş.Y. ve M.T. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.