Son dakika gelen habere göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Haftalık Durum Raporunu yayımladı. 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti.

Yedi günlük sürede yapılan test sayısı 700 bin 942 olarak gerçekleşti. Testler sonucunda 10 bin 297 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 205 kişi 7 günlük sürede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.