KYK yurt burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt burs başvurusu ne zaman?

KYK yurt burs başvurusu başladı mı? KYK yurt burs başvuru ekranı yoğun şekilde sorgulanıyor. YKS'de başarılı olan öğrenciler KYK yurt ve burslarına başvuru yapmak istiyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik sürerken, yurt sorununu çözmek için isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. KYK burs başvurusu ne zaman sorusu da merak edilen bir diğer konu. Peki, 2020 KYK yurt burs başvurusu başladı mı? KYK yurt burs başvuru ne zaman?

KYK YURT BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl yurt başvuruları Ağustos ayında, burs başvuruları ise Ekim ayında alınmıştı. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle akademik takvimde değişiklik yaşandı. Yurt başvurularının önümüzdeki günlerde, burs başvurularının ise daha ileri bir tarihte başlaması bekleniyor.