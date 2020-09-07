Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte gözler sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceğine çevrildi. Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden sonra yapılacak açıklamada. Bu kapsamda özellikle "Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabileceği konuşuluyor.